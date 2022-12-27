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Глава КБР Казбек Коков поздравил сотрудников и ветеранов МЧС России с Днем спасателя

Глава КБР Казбек Коков поздравил сотрудников и ветеранов МЧС России с Днем спасателя

27.12.2022 | 09:11
"Сердечно поздравляю сотрудников и ветеранов МЧС России с профессиональным праздником - Днем спасателя! Спасатель – это не столько профессия, сколько призвание. Эту нелёгкую работу выбирают люди особой закалки, мужества и внутренней дисциплины, готовые действовать решительно и смело в любой экстремальной ситуации, проявляя лучшие человеческие качества. Вы всегда готовы прийти на помощь людям, оказавшимся в эпицентре природных и техногенных угроз. И жители Кабардино-Балкарии точно знают, что сотрудники МЧС способны в кратчайшие сроки ликвидировать любую угрозу и бороться за каждого человека, даже ценой собственной жизни. Ваш профессионализм, высокое чувство ответственности, умение оперативно и слаженно действовать в самой тяжелой, порой критической обстановке достойны высокой оценки и признательности. Искренне благодарю вас за самоотверженное служение долгу и преданность профессии. И конечно, особые слова признательности сегодня - ветеранам службы. Уверен, что сотрудники регионального Управления МЧС России и в будущем будут мужественно и добросовестно решать поставленные перед ними задачи. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, успехов в служении своей стране и народу", - говорится в поздравлении Казбека Кокова.
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