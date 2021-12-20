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Глава КБР Казбек Коков поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздником

Глава КБР Казбек Коков поздравил сотрудников ФСБ с профессиональным праздником

20.12.2021 | 16:00
Сегодня в России отмечают День работника органов безопасности. Казбек Коков на своей странице в «Инстаграме» поздравил с праздником сотрудников и ветеранов регионального управления ФСБ. «Сегодня наша страна чествует сильных и мужественных людей, которые верно, самоотверженно служат Родине, стоят на защите конституционного строя и суверенитета нашего государства», - отметил Глава региона. Казбек Коков подчеркнул, что сотрудников управления ФСБ России по КБР всегда отличали высочайший профессионализм, мужество, готовность с риском для жизни выполнять поставленные перед ними задачи. «Мы высоко ценим ваш вклад в обеспечение социально-политической стабильности, безопасности общества и граждан, в сохранение мирной созидательной атмосферы в регионе», - добавил руководитель республики. Казбек Коков выразил сотрудникам и ветеранам службы благодарность за верность долгу и самоотверженное служение Отечеству, пожелал крепкого здоровья, выдержки и успехов в служебной деятельности.
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