Глава КБР Казбек Коков поздравил работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Глава КБР Казбек Коков поздравил с профессиональным праздником работников и ветеранов сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
В тексте поздравления руководителя республики говорится: “В этот день мы чествуем людей, которые вносят неоценимый вклад в укрепление продовольственной безопасности страны, в повышение уровня благосостояния и качества жизни граждан.
Благодаря вашей работе в последние годы аграрный сектор Кабардино-Балкарии развивается динамично, добивается высоких результатов. Растут сборы урожая зерновых культур, объемы производства мясных, молочных продуктов, быстрое развитие демонстрируют садоводство и овощеводство.
В отрасли активно внедряются передовые технологии. Спасибо вам за бесценный труд, за профессионализм и любовь к своему делу. Мы будем и впредь всемерно поддерживать наш аграрный сектор, делать все для того, чтобы он стал еще более успешным, а жизнь на селе – более комфортной и привлекательной.
Казбек Коков пожелал работникам сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности крепкого здоровья и благополучия, новых достижений в труде на благо Кабардино-Балкарии и России.
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