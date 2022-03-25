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Глава КБР Казбек Коков поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Глава КБР Казбек Коков поздравил работников культуры с профессиональным праздником

25.03.2022 | 10:45
«Уважаемые деятели культуры и искусства Кабардино-Балкарии! Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником! Этот праздник объединяет литераторов, художников, музыкантов и мастеров исполнительского искусства, служителей театра, работников дворцов и домов культуры, музеев и библиотек. К представителям этой сферы в нашем обществе всегда было и остается особо уважительное отношение. Наделенные творческим даром, вы вносите весомый вклад в развитие культуры и просвещения, в сохранение и приумножение культурно-исторического наследия, традиционных духовных и нравственных ценностей наших народов, в воспитание подрастающего поколения в духе любви к малой и большой Родине, гордости за свою страну. Каждый из вас не мыслит себя без созидания, отдает все свои силы и талант избранному делу и людям. Это ярко проявилось и в период ограничений, связанных с пандемией, благодаря чему культурная жизнь в республике не просто продолжалась, но и обрела новые формы воплощения. Выражаю вам искреннюю признательность за плодотворный подвижнический труд и самоотдачу, за беззаветное служение культуре. Уверен, ваши преданность профессии, талант, энергия, целеустремленность и впредь будут способствовать развитию и укреплению культурного и духовного потенциала народа Кабардино-Балкарии. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, успехов в осуществлении вашей высокой творческой миссии на благо родной Кабардино-Балкарии и нашего Отечества», - говорится в поздравлении Казбека Кокова.
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