home
Главная
>
Новости
>
Глава КБР Казбек Коков поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с Днем энергетика

Глава КБР Казбек Коков поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с Днем энергетика

22.12.2022 | 12:34
'Сегодня свой праздник отмечают энергетики. Современные реалии отчетливо продемонстрировали, насколько важна миссия представителей этой профессии. Во время техногенных и природных происшествий именно они, иной раз невзирая на риски для собственного здоровья, возвращают свет и тепло людям. Примером тому - недавние события, когда в результате небывалых ранее метеорологических явлений энергетики, работая в круглосуточном режиме в сложных условиях, самоотверженно делали всё возможное, для того чтобы как можно раньше восстановить энергосистему. История становления и развития региональной энергетики неразрывно связана с индустриализацией нашей республики. Нынешнее поколение специалистов хранит традиции и опыт самых первых работников отрасли, которые в далеких 20-30-х годах 20-го века реализовывали в молодой Кабардино-Балкарии план ГОЭЛРО. Тогда они впервые провели электричество в наши села, полностью изменив жизненный уклад. В республике была создана энергетическая система, которая стала надёжной базой для развития экономики, решения социальных проблем. Энергетика продолжает развиваться. В последние годы в отрасли идет процесс активной модернизации, внедряются современные технологии, вводятся в эксплуатацию новые мощности. На территории региона функционируют 8 малых гидроэлектростанций, строится Черекская МГЭС, в работе проект строительства Верхнебаксанской МГЭС. Все это способствует повышению устойчивости и надежности электроснабжения потребителей, в том числе в отдаленных населенных пунктах горных местностей. Искренне поздравляю работников и ветеранов энергетического комплекса с профессиональным праздником — Днем энергетика. Благодарю вас за профессионализм, добросовестный труд и преданность делу. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго. Уверен, ответственно решая поставленные перед вами важные задачи, вы, как и прежде, будете добиваться дальнейшего повышения эффективности работы энергетического комплекса Кабардино-Балкарии", - говорится в поздравлении Казбека Кокова.    
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных