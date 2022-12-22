Глава КБР Казбек Коков поздравил работников и ветеранов энергетического комплекса с Днем энергетика

'Сегодня свой праздник отмечают энергетики. Современные реалии отчетливо продемонстрировали, насколько важна миссия представителей этой профессии. Во время техногенных и природных происшествий именно они, иной раз невзирая на риски для собственного здоровья, возвращают свет и тепло людям. Примером тому - недавние события, когда в результате небывалых ранее метеорологических явлений энергетики, работая в круглосуточном режиме в сложных условиях, самоотверженно делали всё возможное, для того чтобы как можно раньше восстановить энергосистему. История становления и развития региональной энергетики неразрывно связана с индустриализацией нашей республики. Нынешнее поколение специалистов хранит традиции и опыт самых первых работников отрасли, которые в далеких 20-30-х годах 20-го века реализовывали в молодой Кабардино-Балкарии план ГОЭЛРО. Тогда они впервые провели электричество в наши села, полностью изменив жизненный уклад. В республике была создана энергетическая система, которая стала надёжной базой для развития экономики, решения социальных проблем. Энергетика продолжает развиваться. В последние годы в отрасли идет процесс активной модернизации, внедряются современные технологии, вводятся в эксплуатацию новые мощности. На территории региона функционируют 8 малых гидроэлектростанций, строится Черекская МГЭС, в работе проект строительства Верхнебаксанской МГЭС. Все это способствует повышению устойчивости и надежности электроснабжения потребителей, в том числе в отдаленных населенных пунктах горных местностей. Искренне поздравляю работников и ветеранов энергетического комплекса с профессиональным праздником — Днем энергетика. Благодарю вас за профессионализм, добросовестный труд и преданность делу. Желаю вам крепкого здоровья, успехов и всего самого доброго. Уверен, ответственно решая поставленные перед вами важные задачи, вы, как и прежде, будете добиваться дальнейшего повышения эффективности работы энергетического комплекса Кабардино-Балкарии", - говорится в поздравлении Казбека Кокова.