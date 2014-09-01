Глава КБР Казбек Коков поздравил пограничников с профессиональным праздником





Глава КБР Казбек Коков поздравил личный состав, гражданский персонал и ветеранов Пограничного управления по республике с профессиональным праздником. Сегодня страна чествует защитников рубежей родины, мужественных и смелых людей, оберегающих безопасность страны и граждан. Руководитель региона отметил, что на протяжении веков пограничники с честью выполняют свой долг, неизменно демонстрируют отвагу и преданность Отчизне. Особенно ярко эти качества проявились в начале Великой Отечественной, ведь именно пограничники первыми вступили в неравный бой с врагом. Сейчас их преемники достойно продолжают славные традиции старших поколений. Казбек Коков поблагодарил личный состав республиканского управления за добросовестную службу.