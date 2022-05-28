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Глава КБР Казбек Коков поздравил пограничников с профессиональным праздником

Глава КБР Казбек Коков поздравил пограничников с профессиональным праздником

28.05.2022 | 11:26
«Поздравляю личный состав, сотрудников и ветеранов Пограничного управления ФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике с профессиональным праздником - Днём пограничника! Искренняя благодарность и уважение тем, кто сегодня защищает рубежи нашей Родины», - говорится в поздравлении Главы Кабардино-Балкарии. «Мы всегда помним и чтим подвиги пограничников в годы Великой Отечественной войны. Именно они в 1941-м первыми приняли удар жестокого врага. Не жалея своих жизней отстаивали каждую пядь родной земли. И сегодня личный состав Пограничной службы Федеральной службы безопасности Российской Федерации, приумножая лучшие традиции своих предшественников, с честью, на высоком профессиональном уровне выполняет ответственные задачи по защите государственной границы России, стойко, мужественно и самоотверженно исполняет свой ратный долг. Желаю нашим пограничникам крепкого здоровья, добра, благополучия и успехов в служении на благо нашего Отечества и его граждан. С праздником вас!», - написал Казбек Коков в своем обращении.
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