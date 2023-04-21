Глава КБР Казбек Коков поздравил мусульман республики со священным праздником Ураза-Байрам

"Этот праздник олицетворяет радость обновления, пробуждает в людях самые светлые чувства, символизирует стремление к духовному очищению и гармонии, побуждает людей к дружбе и созиданию, укреплению семейных устоев, состраданию и помощи нуждающимся.
Важно отметить созидательную, плодотворную деятельность мусульманских религиозных организаций республики, направленную на сохранение и приумножение наших духовно-нравственных ценностей, укрепление традиций взаимопонимания и взаимоуважения, гражданского мира, единства и согласия, всего того, что всегда служило
и продолжает служить прочной основой единства и силы нашего Отечества. И, конечно, особого признания заслуживает их социальная, благотворительная и просветительская деятельность.
От всей души желаю всем жителям Кабардино-Балкарской Республики крепкого здоровья, счастья и благополучия, исполнения добрых надежд."-говорится в поздравлении.
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