home
Главная
>
Новости
>
Глава КБР Казбек Коков поздравил мусульман республики со священным праздником Ураза-Байрам

Глава КБР Казбек Коков поздравил мусульман республики со священным праздником Ураза-Байрам

21.04.2023 | 08:52
"Этот праздник олицетворяет радость обновления, пробуждает в людях самые светлые чувства, символизирует стремление к духовному очищению и гармонии, побуждает людей к дружбе и созиданию, укреплению семейных устоев, состраданию и помощи нуждающимся. Важно отметить созидательную, плодотворную деятельность мусульманских религиозных организаций республики, направленную на сохранение и приумножение наших духовно-нравственных ценностей, укрепление традиций взаимопонимания и взаимоуважения, гражданского мира, единства и согласия, всего того, что всегда служило и продолжает служить прочной основой единства и силы нашего Отечества. И, конечно, особого признания заслуживает их социальная, благотворительная и просветительская деятельность. От всей души желаю всем жителям Кабардино-Балкарской Республики крепкого здоровья, счастья и благополучия, исполнения добрых надежд."-говорится в поздравлении.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных