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Глава КБР Казбек Коков поздравил мусульман республики с праздником Курбан-байрам

Глава КБР Казбек Коков поздравил мусульман республики с праздником Курбан-байрам

09.07.2022 | 08:36
"Сердечно поздравляю мусульман Кабардино-Балкарии с праздником Курбан-байрам! Этот светлый праздник на протяжении веков обращает верующих к истокам и ценностям ислама, призывает к милосердию, справедливости и благочестию, символизирует стремление к добру и духовному совершенствованию. Высокие нравственные идеалы, присущие исламу и всем традиционным для нашей страны религиям, служат мощной объединяющей силой, способствуют укреплению согласия в обществе, единению и сплоченности многонационального народа России, что было и остается прочной основой ее могущества и процветания. Мусульманская община Кабардино-Балкарии принимает активное участие в жизни нашего общества. Мы высоко ценим ее вклад в гармонизацию межконфессиональных отношений, укрепление единства нашего народа, мира и согласия в республике. Искренне желаю всем жителям Кабардино-Балкарии здоровья, добра, благополучия и успехов в делах и начинаниях", - говорится в поздравлении Казбека Кокова.  
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