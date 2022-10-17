Глава КБР Казбек Коков поздравил дорожников республики с профессиональным праздником

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, который в России отмечают в третье воскресенье октября.
В поздравлении говорится: “Отрасль дорожного хозяйства является важнейшей составляющей экономики Кабардино-Балкарии. От развития транспортной инфраструктуры во многом зависит инвестиционная и туристическая привлекательность республики, эффективность производства, успешность бизнеса, улучшение социальной сферы, качество жизни людей.
Сегодня дорожный комплекс республики на подъеме. Ускоренными темпами обновляются федеральные, региональные и местные дороги, преображаются городские и сельские улицы, дворовые подъезды. В отрасли широко используются передовые технологии и современные материалы, увеличивающие срок службы и безопасность дорог. Многое делается для повышения комфортности и надежности дорожной сети”.
Казбек Коков поблагодарил работников и ветеранов отрасли за добросовестный труд, профессионализм и ответственное отношение к делу и высказал добрые пожелания в их адрес.
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