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Глава КБР Казбек Коков поздравил дорожников республики с профессиональным праздником

Глава КБР Казбек Коков поздравил дорожников республики с профессиональным праздником

17.10.2022 | 09:16
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником, который в России отмечают в третье воскресенье октября. В поздравлении говорится: “Отрасль дорожного хозяйства является важнейшей составляющей экономики Кабардино-Балкарии. От развития транспортной инфраструктуры во многом зависит инвестиционная и туристическая привлекательность республики, эффективность производства, успешность бизнеса, улучшение социальной сферы, качество жизни людей. Сегодня дорожный комплекс республики на подъеме. Ускоренными темпами обновляются федеральные, региональные и местные дороги, преображаются городские и сельские улицы, дворовые подъезды. В отрасли широко используются передовые технологии и современные материалы, увеличивающие срок службы и безопасность дорог. Многое делается для повышения комфортности и надежности дорожной сети”. Казбек Коков поблагодарил работников и ветеранов отрасли за добросовестный труд, профессионализм и ответственное отношение к делу и высказал добрые пожелания в их адрес.   https://t.me/vestikbr
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