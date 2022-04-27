Глава КБР Казбек Коков поздравил депутатов республики с Днем российского парламентаризма

На портале Главы и Правительства КБР опубликовано поздравление Казбека Кокова с Днем российского парламентаризма.

"Уважаемые коллеги! Поздравляю вас с Днем российского парламентаризма! Для депутатов всех уровней, для сенаторов на первом месте всегда были и остаются национальные интересы страны, стремление честно, открыто и деятельно исполнять свой долг перед народом. Сегодня Федеральное Собрание Российской Федерации, региональные законодательные органы вносят значительный вклад в решение ключевых задач, стоящих перед обществом и государством, по обеспечению экономической и социальной стабильности, повышению качества жизни граждан. Уверен, что ваш высокий профессионализм, принципиальность и ответственное отношение к делу будут и впредь служить на благо нашего Отечества. Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия и всего самого доброго" - говорится в поздравлении Главы республики.