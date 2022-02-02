Глава КБР Казбек Коков поздравил Центр медицины катастроф с 20-летием со дня образования

Казбек Коков сегодня поздравил Центр медицины катастроф с 20-летием со дня образования. Врачи, реаниматологи, средний медперсонал, водители отряда спецназначения, службы скорой помощи, сотрудники диспетчерской… Коллектив центра отличает высокий профессионализм, слаженность, умение в самых сложных ситуациях действовать оперативно и с полной самоотдачей. За время существования экстренной службы спасены тысячи человеческих жизней. Многие не раз с честью выполняли свой врачебный долг в горячих точках и во время чрезвычайных ситуаций. Руководитель республики отметил, что сегодня Центр по праву считается одним из лучших в России. И сейчас его сотрудники стоят на передовой борьбы с пандемией коронавируса, работая в «красных зонах», первыми выезжая на помощь людям.