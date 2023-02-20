Глава КБР Казбек Коков посетил с рабочим визитом Эльбрусский район

Здравоохранение, образование, культура, туризм, ЖКХ, инфраструктурное развитие… Тем для обсуждения на встрече Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с активистами Эльбрусского района было много. В первую очередь руководитель региона поблагодарил жителей муниципалитета за поддержку военнослужащих, участвующих в СВО, а также их семей.
Говоря о социально-экономическом развитии Эльбрусского района, отметили: по нацпроектам и региональным программам здесь капитально отремонтировали и построили 12 учреждений образования, культуры и здравоохранения.
В эксплуатацию ввели семь объектов водоснабжения и водоотведения, благоустроили свыше 20 общественных территорий. От поляны Азау до Терскола уложили селезащитные сооружения. В прошлом году отремонтировали школы в Тырныаузе и Кенделене, установили 7 модульных котельных в детских садах.
В райцентре также возвели мост через Герхожан-Суу. В планах этого года – ремонт ДК и 17 многоквартирных домов в Тырныаузе. До декабря должны завершить реконструкцию канализационного коллектора от поляны Азау до посёлка Эльбрус. В самом поселке строят новую амбулаторию. Большую работу в муниципалитете проводят с молодежью.
И сегодня же в Тырныаузе Казбек Коков принял участие в закладке нового здания Отдела МВД России по Эльбрусскому району. Нынешний располагается в том, что предназначалось для Тырныаузского горно-обогатительного комбината и было построено почти 90 лет назад.
На строительство нового здания из федерального бюджета выделили более 700 миллионов рублей. Сдать объект в эксплуатацию должны в 2025-м.
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