home
Главная
>
Новости
>
Глава КБР Казбек Коков посетил с рабочим визитом Эльбрусский район

Глава КБР Казбек Коков посетил с рабочим визитом Эльбрусский район

20.02.2023 | 22:35
Здравоохранение, образование, культура, туризм, ЖКХ, инфраструктурное развитие… Тем для обсуждения на встрече Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с активистами Эльбрусского района было много. В первую очередь руководитель региона поблагодарил жителей муниципалитета за поддержку военнослужащих, участвующих в СВО, а также их семей. Говоря о социально-экономическом развитии Эльбрусского района, отметили: по нацпроектам и региональным программам здесь капитально отремонтировали и построили 12 учреждений образования, культуры и здравоохранения. В эксплуатацию ввели семь объектов водоснабжения и водоотведения, благоустроили свыше 20 общественных территорий. От поляны Азау до Терскола уложили селезащитные сооружения. В прошлом году отремонтировали школы в Тырныаузе и Кенделене, установили 7 модульных котельных в детских садах. В райцентре также возвели мост через Герхожан-Суу. В планах этого года – ремонт ДК и 17 многоквартирных домов в Тырныаузе. До декабря должны завершить реконструкцию канализационного коллектора от поляны Азау до посёлка Эльбрус. В самом поселке строят новую амбулаторию. Большую работу в муниципалитете проводят с молодежью. И сегодня же в Тырныаузе Казбек Коков принял участие в закладке нового здания Отдела МВД России по Эльбрусскому району. Нынешний располагается в том, что предназначалось для Тырныаузского горно-обогатительного комбината и было построено почти 90 лет назад. На строительство нового здания из федерального бюджета выделили более 700 миллионов рублей. Сдать объект в эксплуатацию должны в 2025-м.   https://t.me/vestikbr
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных