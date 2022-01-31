Глава КБР Казбек Коков посетил новый контакт-центр по коронавирусу, который был создан по поручению Главы республики и сегодня начал свою работу. Задача контакт-центра в условиях интенсивного роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией - обеспечить эффективную и оперативную обратную связь с жителями республики. Многоканальная линия охватывает все поликлиники и больницы, на базе которых функционируют госпитали особо опасных инфекций.

В настоящее время в контакт-центре принимают звонки больше 20 операторов. Для работы привлечены ординаторы и студенты старших курсов медицинского факультета КБГУ. Здесь же развернут консультационный центр: врачи Медицинского консультативно-диагностического центра Минздрава КБР по телефону или видеосвязи консультируют всех нуждающихся. «За последнюю неделю количество звонков в контакт-центр увеличилось в 4 раза», - отметил министр цифрового развития КБР Ислам Ашхотов. Помимо этого активизированы ранее созданные кол-центры на базе медорганизаций, где в настоящее время задействованы 75 операторов.

Как пояснил министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов, человеку, независимо от места проживания, достаточно набрать номер «122». По чек-листам операторы определяют, нуждается ли пациент в вызове скорой помощи, необходим ли выезд амбулаторной бригады на дом или достаточно дистанционной консультации и аудиоконтроля врача контакт-центра. Данная мера в условиях стремительного увеличения заболевших и с учетом того, что большинство переносит болезнь в легкой форме, позволит более рационально использовать ресурсы здравоохранения.

В Кабардино-Балкарии, по поручению Главы КБР, в два раза увеличен охват тестированием, которое ежесуточно проходят около 6 тысяч человек. «За счет этого выявляем больше больных, среди которых много бессимптомных и с начальными симптомами заражения. Сейчас уже около 10 тысяч пациентов находятся на амбулаторном лечении, диагноз подтвержден у 8 тысяч человек. В госпиталях получают помощь больше 600 пациентов, 150 из них — дети», - добавил министр.

Казбек Коков поручил держать на контроле вопрос закупок экспресс-тестов, а также обеспечить оперативное решение вопросов, с которым обращаются в контакт-центр жители республики.