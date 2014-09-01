Глава КБР Казбек Коков посетил избирательные участки





В последний день голосования по выборам в Государственную Думу и советы местного самоуправления Глава КБР Казбек Коков посетил избирательные участки.

Он выразил благодарность членам участковых избирательных комиссий, отметив важность их работы в этот ответственный для страны период. На избирательном участке в администрации Вольного Аула Глава республики встретился с активом и старейшинами села. Обсудили, как идет ход голосования, поговорили о дальнейших планах по благоустройству села и дорожному строительству.

В здании школы Яникоя Казбек Коков встретился с членами участковой избирательной комиссии и наблюдателями.

В Нартане на избирательном участке, который расположен в здании физкультурно-оздоровительного комплекса, силами сельского дома культуры организован концерт с участием воспитанников танцевального коллектива «Звездочка». Глава КБР пожелал ребятам успехов. Члены участковой избирательной комиссии рассказали Казбеку Кокову о ходе голосования.

Кроме того, Казбек Коков побывал на избирательных участках в селе Новоивановке, где посетил и открывшуюся первого сентября новую школу, в станице Солдатской, а также избирательных участках в Баксане. Жители населенных пунктов, которые посетил Глава республики, выразили одобрение по поводу реализуемых в республике программ и проектов, высказали свои пожелания. Выборная активность в последний день голосования достаточно высокая. По информации Избиркома явка избирателей составила почти 80 процентов. Жалоб на условия проведения голосования не поступало.