Глава КБР Казбек Коков посетил Донецкий музей Великой Отечественной войны

Делегация из Кабардино-Балкарии во главе с руководителем региона Казбеком Коковым побывала в столице ДНР, чтобы договориться о сотрудничестве в сфере строительства и здравоохранения. Символично, что в самом начале визита делегация из Кабардино-Балкарии посетила мемориал в честь героев Великой Отечественной в Донецке. Ведь борьба с фашизмом сплотила все народы большой страны. О своих впечатлениях Глава КБР рассказал представителям СМИ Донбасса. Сегодня в одном ряду с жителями Донбасса – военнослужащие из Кабардино-Балкарии. Плечом к плечу они – на передовых позициях: защищают стариков, женщин и детей. Наша республика отправляет в Донбасс и гуманитарную помощь. Ее жители Кабардино-Балкарии собрали уже больше 200 тонн. По мере освобождения своих территорий ДНР налаживает мирную жизнь. Специалисты из Кабардино-Балкарии готовы помочь жителям Донбасса в восстановлении разрушенных городов, объектов инфраструктуры и не только. Мы не ждем официальных соглашений, а помогаем уже сейчас, подчеркнул Казбек Коков.