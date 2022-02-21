Глава КБР Казбек Коков поручил создать оперативный штаб по организации помощи беженцам из Донецка и Луганска

Глава КБР Казбек Коков провел оперативное совещание с участием Председателя Правительства КБР Алия Мусукова, руководителя Администрации Главы КБР Мухамеда Кодзокова, начальника Главного управления МЧС России по КБР Михаила Надежина, заместителя Председателя Правительства КБР Марата Хубиева, управляющего делами Главы и Правительства КБР Азаматгерия Ашхотова. Казбек Коков подчеркнул, что Кабардино-Балкарская Республика в числе других субъектов Северо-Кавказского федерального округа готовится к приему людей, которые оставили свои дома. Глава республики поручил Правительству создать оперативный штаб по организации размещения и поддержки граждан, вынужденно покинувших места проживания в ДНР и ЛНР. По поручению Главы Кабардино-Балкарии на первом этапе для приема 400 беженцев из Донецка и Луганска готовятся пять санаториев - «Курорт «Нальчик», «Вершина», им. Б.Э. Калмыкова, «Кавказ», «Долинск». Будет проработан резервный коечный фонд. Роспотребнадзором по КБР и Минздравом КБР прорабатываются вопросы оказания беженцам медицинской помощи, Министерство просвещения, науки и по делам молодежи КБР занимается организацией обучения детей в образовательных учреждениях республики. В настоящее время республика готовит первые 20 тонн гуманитарной помощи с продуктовыми наборами и предметами первой необходимости, которая собрана совместно с региональным отделением партии «Единая Россия». Завтра гуманитарный груз будет отправлен в Ростов-на-Дону для дальнейшей передачи беженцам.