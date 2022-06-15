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Глава КБР Казбек Коков поручил повысить размер зарплат бюджетников к 1 августа

Глава КБР Казбек Коков поручил повысить размер зарплат бюджетников к 1 августа

15.06.2022 | 20:50
Продолжить работу по повышению уровня заработной платы бюджетникам. Такое поручение сегодня дал профильным министерствам и ведомствам Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков на совместном совещании с Правительством и главами местных администраций. С 1 августа на 10 процентов в республике поднимут выплаты работникам бюджетных организаций. Как подчеркнул руководитель региона, средства для этого изысканы в бюджете КБР. Говорили и о возможности повышения зарплаты работников медицинских учреждений за счет средств обязательного медицинского страхования. Как доложил председатель правительства Алий Мусуков, сейчас в республике реализуется 45 региональных проектов в рамках национальных, из которых по 29-ти расходы софинансируются. Идет масштабное инфраструктурное и дорожное строительство, реализуются образовательные и культурные проекты, активно развиваются сферы образования, культуры, туризма, сельского хозяйства, услуг и розничной торговли. Это увеличивает возможности региона и для поддержки людей.  
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