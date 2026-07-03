Глава КБР Казбек Коков подвел на совещании итоги в сфере образования

В первую очередь, обсудили вопросы касающиеся ЕГЭ. Экзаменационная кампания прошла в штатном режиме. Экзамены сдали более 5,2 тысячи человек. Всего в Кабардино-Балкарии 21 стобалльник, а двое ребят сумели достичь высшего результата сразу по двум предметам — 200 баллов! Кроме того, количество высокобалльных результатов (80-99 баллов) составило 1340, или 8,7% от общего числа участников. В 2025 году было 5,8%.
Отмечено, что по гуманитарным предметам в республике традиционно высокие результаты. Казбек Коков отметил, увеличение среднего тестового балла по физике, химии, математике, информатике и географии.
Считаю это результатом комплекса мер, которые реализуем в последние годы в части модернизации учебной базы, профориентации, открытия «Точек роста», а также поддержки учителей, преподающих естественнонаучные дисциплины, совмещая работу в сельских школах. - Подчеркнул Казбек Коков.
Окончательные итоги ЕГЭ будут подведены после пересдач 8 и 9 июля. Также обсудили ход летней оздоровительной кампании. Как ранее сообщалось, в этом году в республике отдохнут больше 10 000 школьников.
Несколько дней назад закончили работу 47 лагерей с дневным пребыванием на базе школ, которые приступают к подготовке к новому учебному году. В пришкольных лагерях отдохнули более 3,3 тысячи детей, в 3 раза больше, чем прошлым летом. Продолжают работу 15 стационарных лагерей.
Детский отдых обеспечивается за счет республиканского бюджета, на это в текущем году предусмотрели порядка 86 миллионов рублей. Среди ребят, которым предоставляются путевки в приоритетном порядке, - дети из многодетных семей, семей участников специальной военной операции, дети с ограничениями по здоровью, оставшиеся без попечения родителей.
Глава КБР Казбек Коков поручил ответственным усиленно следить за качеством питания и безопасностью, а также организовывать для детей интересный и познавательный досуг.
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