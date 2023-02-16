Глава КБР Казбек Коков подписал указ о создании Корпоративного университета "Эльбрус"

Глава КБР Казбек Коков подписал указ о создании автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный университет «Эльбрус». Документ опубликован на официальном сайте Главы республики. Согласно указу, учредителями Корпоративного университета «Эльбрус» станут Администрация Главы КБР, Министерство по делам молодежи КБР и Министерство просвещения и науки КБР. Имущество некоммерческой организации будет формироваться за счет республиканского бюджета, добровольных имущественных взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Кабардино-Балкарской Республики. Предстоит обеспечить пакет учредительных документов и регистрацию учреждения. Напомним, 13 февраля Казбек Коков провел совещание, посвященное вопросам формирования эффективной системы государственного и муниципального управления во всех областях, где прозвучало, что правовая база для создания АНО «Корпоративный университет «Эльбрус» проработана и подготовлена «дорожная карта» лицензирования обучающих программ. Среди направлений деятельности обозначены формирование базы экспертов, семинары и тренинги для государственных и муниципальных служащих, ассессмент, кадровый аудит, анализ управленческих процессов. Первую образовательную программу планируется начать уже в апреле — сначала на базе центра «Машук», затем в республике.