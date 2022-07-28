Глава КБР Казбек Коков подписал указ о присуждении премий молодым ученым

Пятеро молодых ученых стали лауреатами премии Главы КБР. Указ о её присуждении за достижения в области науки сегодня подписал Казбек Коков.
В этом году премий Главы Кабардино-Балкарии удостоены научный сотрудник Института прикладной математики и автоматизации республиканского научного центра РАН Луиза Гадзова - за прорыв в математике; научный сотрудник Института экологии горных территорий РАН Малика Моллаева и младший научный сотрудник Высокогорного геофизического института Станислав Кущев - за значительный вклад в развитие естественных наук; аспирант Кабардино-Балкарского государственного аграрного университета Андемиркан Одижев – за разработку и внедрение эко-технологий в растениеводстве и доцент кафедры электроники и цифровых технологий КБГУ Рустам Калмыков – он добился успеха в изучении полупроводниковых нанокомпозиционных материалов.
Напомним, ежегодная премия учреждена Главой Кабардино-Балкарии 2 декабря 2020 года в целях развития научного потенциала региона и поощрения молодых ученых и специалистов. В прошлом году Указом Главы КБР премия также была присуждена 5-ти молодым ученым.
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