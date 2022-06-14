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Глава КБР Казбек Коков подписал указ о присуждении грантов в области театрального искусства

Глава КБР Казбек Коков подписал указ о присуждении грантов в области театрального искусства

14.06.2022 | 22:12
Документ опубликован на сайте Главы региона. Субсидии на творческую деятельность выделены четырём государственным учреждениям культуры республики. Балкарскому театру имени Кайсына Кулиева, Музыкальному театру, Кабардинскому театру имени Али Шогенцукова, а также Русскому театру им. Горького. Каждому творческому коллективу будет выделено по 500 тысяч рублей на создание новых проектов. Ещё одним указом Казбек Коков присудил премии победителям всероссийских и региональных школьных олимпиад 2021-22 учебного года. Напомним, премии учреждены по инициативе Главы КБР и присуждаются второй год подряд. Победителю заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников – такой в этом году в республике один – предусмотрена премия в размере 50-ти тысяч рублей. По 15 тысяч получат 44 победителя регионального этапа и семеро лучших по итогам олимпиады по родным языкам. Соответствующие денежные премии получат и преподаватели, которые готовили их к состязаниям.  
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