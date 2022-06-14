Глава КБР Казбек Коков подписал указ о присуждении грантов в области театрального искусства

Документ опубликован на сайте Главы региона. Субсидии на творческую деятельность выделены четырём государственным учреждениям культуры республики. Балкарскому театру имени Кайсына Кулиева, Музыкальному театру, Кабардинскому театру имени Али Шогенцукова, а также Русскому театру им. Горького. Каждому творческому коллективу будет выделено по 500 тысяч рублей на создание новых проектов. Ещё одним указом Казбек Коков присудил премии победителям всероссийских и региональных школьных олимпиад 2021-22 учебного года. Напомним, премии учреждены по инициативе Главы КБР и присуждаются второй год подряд. Победителю заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников – такой в этом году в республике один – предусмотрена премия в размере 50-ти тысяч рублей. По 15 тысяч получат 44 победителя регионального этапа и семеро лучших по итогам олимпиады по родным языкам. Соответствующие денежные премии получат и преподаватели, которые готовили их к состязаниям.