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Глава КБР Казбек Коков подписал распоряжение о мерах по внедрению свода инвестиционных правил

Глава КБР Казбек Коков подписал распоряжение о мерах по внедрению свода инвестиционных правил

17.05.2023 | 22:01
Документом утвержден перечень министерств и ведомств, ответственных за инфраструктурную поддержку инвесторов. Им в течение месяца предстоит разработать 11 алгоритмов действий, в частности, по подключению к электросетям, объектам газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, получению земельного участка в аренду, разрешений на строительство, ввод объекта в эксплуатацию, при строительстве дорожной инфраструктуры, а также по оформлению прав собственности на введенный в эксплуатацию объект. Взаимодействие с инвесторами по этим алгоритмам будет осуществлять Корпорация развития КБР.   https://t.me/vestikbr
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