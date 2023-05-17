Глава КБР Казбек Коков подписал распоряжение о мерах по внедрению свода инвестиционных правил

Документом утвержден перечень министерств и ведомств, ответственных за инфраструктурную поддержку инвесторов.
Им в течение месяца предстоит разработать 11 алгоритмов действий, в частности, по подключению к электросетям, объектам газораспределения, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, получению земельного участка в аренду, разрешений на строительство, ввод объекта в эксплуатацию, при строительстве дорожной инфраструктуры, а также по оформлению прав собственности на введенный в эксплуатацию объект. Взаимодействие с инвесторами по этим алгоритмам будет осуществлять Корпорация развития КБР.
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