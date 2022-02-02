Глава КБР Казбек Коков поддержал общественную инициативу помощи семье Гогуноковых

Казбек Коков поддержал общественную инициативу помощи семье Гогуноковых. Об этом Глава КБР Казбек Коков сообщил сегодня на своей официальной странице в социальной сети.

«Многие слышали о ситуации, в которой оказалась семья Гогуноковых из Псыгансу. 16 января у них сгорел дом. Неравнодушные жители села и республики не остались в стороне, решили помочь земляку и вместе приступили к строительству нового дома», - говорится в сообщении Главы республики.

На сегодняшний день односельчане, неравнодушные жители республики собрали часть средств на строительство нового дома, установили фундамент, помогают со стройматериалами.

«Такая инициатива, которая издревле является доброй традицией народа Кабардино-Балкарии, безусловно, будет поддержана», - заявил руководитель региона. По поручению Казбека Кокова, в ближайшее время из резервного фонда Правительства КБР семье Гогуноковых будет оказана дополнительная помощь в размере 500 тысяч рублей.