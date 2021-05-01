Глава КБР Казбек Коков побывал с рабочим визитом в Терском районе





Глава КБР Казбек Коков побывал с рабочим визитом в Терском районе. Осмотрел объекты, которые вошли в федеральные и региональные программы по строительству, капремонту и реконструкции, пообщался с жителями и главами поселений. В Урожайном решен многолетний проблемный вопрос подмыва берега, где сейчас завершается берегоукрепление. Работы велись на четырех километрах по руслу Терека, восстановлено более 20 гектаров в пойме реки, которые можно будет ввести в хозяйственный оборот. Аналогичные мероприятия намечены на территории селения Красноармейское. Глава КБР проверил ход ремонта участков дорог на подъезде к Верхнему Курпу и Плановскому. Ремонт идет по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и будет завершен этим летом. В рамках другого нацпроекта — «Жилье и городская среда» — благоустраиваются семь дворов и парк в Тереке. В поселке Опытном также обустраивается дворовая территория, а в Тамбовском и Красноармейском — скверы. В райцентре по программе развития физкультуры и спорта построена многофункциональная игровая площадка. Продолжается и расселение из аварийного жилья: в 2020-м новоселье отметили 59 человек, ещё 87 получат квартиры поэтапно за счет приобретения на вторичном рынке и строительства малоэтажных домов. В Верхнем Акбаше и Верхнем Курпе заменено почти два километра ветхих водопроводных сетей. Построена водозаборная скважина в Опытном. Из бюджета КБР выделены средства на разработку проектно-сметной документации по реконструкции Курпского группового водопровода. Начат ремонт поликлиники центральной районной больницы. В этом году будет проведен ремонт спортзалов в школах Инаркоя, Верхнего Акбаша и Хамидие. В четырех образовательных учреждениях района планируется открыть для детей «Точки роста». По нацпроекту «Культура» в прошлом году проведен капремонт детской школы искусств Терека и ДК в Верхнем Акбаше, а также текущий ремонт ДК Арика. На очереди на 2022-й — дома культуры в Терекском и Тамбовском. Казбек Коков осмотрел здания четырех сельских детсадов, где необходим ремонт. Минстрою поручено представить смету. По итогам поездки Глава КБР дал ряд поручений профильным министерствам по доработке проектов для включения в соответствующие программы.