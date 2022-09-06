Глава КБР Казбек Коков перешел на удаленный режим работы из-за положительного теста на коронавирус

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков перешел на удаленный режим работы в связи с положительным результатом теста на коронавирус. На своей официальной странице в Телеграмм руководитель региона сообщил, что чувствует себя нормально, болезнь протекает бессимптомно. Однако к сожалению, вынужден отказаться от личного участия в торжествах, посвященных 100-летию образования Кабардино-Балкарии. Все запланированные в республике праздничные мероприятия пройдут согласно утвержденной программе, подчеркнул Казбек Коков. Исключением станет торжественное собрание общественности. Оно перенесено на более поздний срок.