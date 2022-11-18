Глава КБР Казбек Коков передал новый транспорт представителям сельских школ и районных больниц

УАЗы, школьные и междугородные автобусы, машины скорой помощи.... Сегодня Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков передал новый транспорт тем, кому это особенно необходимо.
На площади Согласия в Нальчике собрались представители сельских школ и районных больниц. Машины распределили между отдаленными населенными пунктами.
В частности, 26 автобусов разной вместимости пополнят школьный автопарк республики и будут подвозить детей к местам учебы. В селах станут работать 10 карет скорой помощи. А пять новых УАЗов повышенной проходимости передадут мобилизованным из Кабардино-Балкарии, одну из них – в подразделение “Пятнашка”.
Для мобилизованных также собрали гуманитарную помощь, в том числе обмундирование, медикаменты и тепловые пушки. Груз отправят уже в это воскресенье.
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