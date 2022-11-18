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Глава КБР Казбек Коков передал новый спецавтотранспорт для военнослужащих, сельских школ и районных больниц

Глава КБР Казбек Коков передал новый спецавтотранспорт для военнослужащих, сельских школ и районных больниц

18.11.2022 | 18:44
Пять новых УАЗов. Их передадут мобилизованным из Кабардино-Балкарии, которые сейчас находятся в зоне специальной военной операции. Одну из машин – в подразделение “Пятнашка”. Для мобилизованных также собрали гуманитарную помощь, в том числе обмундирование, медикаменты и тепловые пушки. Груз отправят уже в это воскресенье. Сегодня же новый общественный транспорт получили отдаленные населенные пункты республики. Семь автобусов будут перевозить селян Нижнего Чегема, Хушто-Сырта, Булунгу, Безенги и Верхней Балкарии. С просьбой рассмотреть возможность обновления автопарка жители этих районов обращались к Главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову. И вот транспорт готов отправиться к месту назначения. Сразу 26 автобусов различной вместимости распределили между сельскими школами. Они станут подвозить детей к местам учебы. Общаясь с руководителями школ, Казбек Коков подчеркнул: в республике продолжат реализацию нацпроектов. Особо остановился на повышении доходов учителей. С ноября педагоги Кабардино-Балкарии начнут получать целевую выплату по три тысячи рублей. Сегодня же каретами скорой помощи пополнили и автопарк районных больниц. Они получили 10 машин. Республиканский противотуберкулезный диспансер стал обладателем передвижного флюорографа. В день он может обслуживать до 100 человек. Медики говорят, теперь обследовать людей, живущих в отдаленных селах, станет гораздо проще. Развивать транспортную доступность в республике продолжат, подчеркнул Глава Кабардино-Балкарии уже в интервью журналистам. В частности, в Нальчике в 23-м году начнут ремонт ул.Шогенова.   https://t.me/vestikbr    
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