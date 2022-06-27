Глава КБР Казбек Коков ознакомился с планом развития микрорайона «Восточный» в Нальчике

Девять кварталов, построенных по самым современным стандартам. Это новый микрорайон “Восточный”. Дома, облагороженные территории, зоны отдыха, спортивные площадки и, конечно, социальные объекты – план застройки продумали до мелочей.
Как сообщил руководитель профильного министерства Алим Бербеков, сейчас здесь прокладывают водопровод. 30 километров труб протянутся по всем магистральным улицам микрорайона. Работы ведут в рамках нацпроекта “Жилье и городская среда” по программе “Стимул”. Она призвана развивать строительство жилья за счет субсидирования инфраструктурных объектов.
Глава республики Казбек Коков отметил, что идея развивать территорию за микрорайоном “Дубки” появилась 10 лет назад. Все документы были подготовлены, но возможность для реализации планов появилась только сейчас.
Сегодня уже начали возводить одну из пяти школ в микрорайоне “Восточный”. Земляные работы в разгаре: идет разработка котлована. Строительство учебного заведения должны завершить до конца 23-го года.
В целом в пяти общеобразовательных организациях здесь будут учиться семь с половиной тысяч ребят. Еще примерно полтора десятка детсадов создадут для четырех тысяч дошкольников. “Развитие жилищного строительства в республике и в стране в целом – задача первостепенная”, – подчеркнул Казбек Коков.
Обращаясь к представителям строительных организаций, Глава Кабардино-Балкарии подчеркнул: поставлена цель – обеспечить жителей качественным жильем по доступным ценам. В ее достижении будущие застройщики могут рассчитывать на поддержку со стороны республики.
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