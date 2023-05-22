Глава КБР Казбек Коков ознакомился с ходом строительства социальных объектов, капремонта школ, а также дорожных работ, которые ведутся сегодня по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Среди них - двухкилометровый участок автодороги по улице Мовсисяна в Нальчике. Ее объединение с Кабардинской замкнёт периметр города в северо-восточном направлении. Это уведет с улиц Идарова и Кабардинской часть транзитного транспорта и большегрузы, многие из которых уже сегодня пользуются данным направлением. Сейчас на участке уже устанавливаются бортовые камни, водоотводные лотки и основание под опоры освещения. Скоро специалисты приступят к устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия. Осмотрел также автодорогу Майский-Заречное-Ново-Ивановское, которую на днях ввели в эксплуатацию. Ее протяженность - 2,5 км. Здесь провели комплекс работ, дорога стала значительно лучше и безопаснее. Это важно, потому что она соединяется с трассой Нальчик-Майский, которая ведет к столице республики и бывает достаточно загруженной. Работы завершены с опережением графика. Также Глава КБР Казбек Коков проинспектировал ряд дорожных объектов в Урванском районе. Простоев и отставаний нет. В прошлом году в муниципалитете отремонтировали 11 км автодорог, это участки в Герменчике, Старом Череке и Кахуне. Всего за 3 года здесь приведено в нормативное состояние 50 км дорог. В течение текущего года в Урванском районе будут приведены в порядок участки дорог Нальчик-Майский, Старый Черек-Черная Речка, Нарткала-Кахун-Правоурванский — он связывает Кахун и Псынабо, дорожные участки в границах Старого Черека и Черной Речки, а также улицы Ахметова и Кабардинская в Нарткале.