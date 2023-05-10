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Глава КБР Казбек Коков ознакомился с ходом реконструкции улицы Шогенова в Нальчике

Глава КБР Казбек Коков ознакомился с ходом реконструкции улицы Шогенова в Нальчике

10.05.2023 | 19:25
Речь – о реконструкции ул.Шогенова. Ее расширят до 15 метров и сделают четырехполосной, установят современную систему освещения, а по программе «Чистое небо» навесные провода заменят на подземные. Помимо этого, создадут тротуары, газоны и остановочные павильоны. Сдать объект в эксплуатацию планируют осенью. А вот капремонт Республиканского детского клинического многопрофильного центра уже завершается. В порядок приведут и территорию больницы. Здесь появятся новый въезд, игровые площадки, зоны отдыха и вместительные автостоянки.   https://t.me/vestikbr
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