Глава КБР Казбек Коков осмотрел отремонтированный участок трассы «Кавказ»

Упрдор «Кавказ» организовали презентацию обновленного объекта, который проходит в границах населенных пунктов Урванского и Лескенского районов. Глава республики выразил руководству дорожного управления и работникам благодарность за проделанную работу, отметив, что расширение дорог до четырех полос и устройство освещения повлияют на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах. Казбек Коков подчеркнул, что дорожные работы в предстоящем году будут продолжены. На данном участке федеральной трассы «Кавказ» не только расширена проезжая часть: улучшены транспортно-эксплуатационные характеристики. При устройстве покрытия дорожники применили более современные, инновационные материалы, которые отличаются большей износостойкостью. Обустроено 5 автобусных остановок, на пандусах уложена тактильная плитка. Также в рамках капитального ремонта установлено более 4 км металлического барьерного ограждения, сигнальные столбики, 450 дорожных знаков.