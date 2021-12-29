home
Главная
>
Новости
>
Глава КБР Казбек Коков осмотрел отремонтированный участок трассы «Кавказ»

Глава КБР Казбек Коков осмотрел отремонтированный участок трассы «Кавказ»

29.12.2021 | 15:58
Упрдор «Кавказ» организовали презентацию обновленного объекта, который проходит в границах населенных пунктов Урванского и Лескенского районов. Глава республики выразил руководству дорожного управления и работникам благодарность за проделанную работу, отметив, что расширение дорог до четырех полос и устройство освещения повлияют на снижение количества дорожно-транспортных происшествий на дорогах. Казбек Коков подчеркнул, что дорожные работы в предстоящем году будут продолжены. На данном участке федеральной трассы «Кавказ» не только расширена проезжая часть: улучшены транспортно-эксплуатационные характеристики. При устройстве покрытия дорожники применили более современные, инновационные материалы, которые отличаются большей износостойкостью. Обустроено 5 автобусных остановок, на пандусах уложена тактильная плитка. Также в рамках капитального ремонта установлено более 4 км металлического барьерного ограждения, сигнальные столбики, 450 дорожных знаков.
© 2021 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2021. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2021 Политика в отношении персональных данных