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Глава КБР Казбек Коков осмотрел новые пассажирские автобусы

Глава КБР Казбек Коков осмотрел новые пассажирские автобусы

16.01.2024 | 22:16
В республику поступила первая партия общественного транспорта из 19-ти единиц. Еще 25 прибудут в первой половине февраля, после чего все выйдут на линии. Сегодня Глава КБР Казбек Коков осмотрел один из 44-х новых пассажирских автобусов. Причем, не просто осмотрел, но и сам сел за руль. Это современные комфортабельные автобусы нового поколения отечественного производства. Техника оборудована кондиционерами и адаптирована для людей с ограничениями по здоровью. Их также доукомплектуют автоматизированной бесконтактной системой оплаты проезда, так что расчеты в сфере общественного транспорта станут прозрачнее и удобнее для пассажиров. Приобретение нового транспорта стало возможным при поддержке Фонда развития территорий за счет средств специального казначейского кредита в 400 миллионов рублей. Решение было принято на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в июне прошлого года.   https://t.me/vestikbr
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