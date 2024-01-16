Глава КБР Казбек Коков осмотрел новые пассажирские автобусы

В республику поступила первая партия общественного транспорта из 19-ти единиц. Еще 25 прибудут в первой половине февраля, после чего все выйдут на линии. Сегодня Глава КБР Казбек Коков осмотрел один из 44-х новых пассажирских автобусов.
Причем, не просто осмотрел, но и сам сел за руль. Это современные комфортабельные автобусы нового поколения отечественного производства.
Техника оборудована кондиционерами и адаптирована для людей с ограничениями по здоровью. Их также доукомплектуют автоматизированной бесконтактной системой оплаты проезда, так что расчеты в сфере общественного транспорта станут прозрачнее и удобнее для пассажиров.
Приобретение нового транспорта стало возможным при поддержке Фонда развития территорий за счет средств специального казначейского кредита в 400 миллионов рублей. Решение было принято на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию в июне прошлого года.
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