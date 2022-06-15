Глава КБР Казбек Коков оценил качество работ по реконструкции двух поликлиник в Нальчике

Первых посетителей сегодня встретили в отремонтированном подразделении первой детской поликлиники по улице Хмельницкого в Нальчике. Обновление здесь шло по программе модернизации первичного звена здравоохранения. Теперь маленьких пациентов будут принимать в комфортных условиях. Заменены системы отопления, водоснабжения, оконные и дверные блоки. В рамках той же программы капитально ремонтируют и филиал второй взрослой поликлиники. Произведена перепланировка по нормам “бережливых” технологий - выделены зоны комфортного ожидания, потоки пациентов разведены. Уже сейчас в здании стало гораздо комфортнее, отмечают врачи и медперсонал: кабинеты просторные и светлые, установлены современное оборудование и мебель. Окончание ремонта планируется к концу августа.