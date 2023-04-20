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Глава КБР Казбек Коков обратится сегодня с Посланием к парламенту республики

Глава КБР Казбек Коков обратится сегодня с Посланием к парламенту республики

20.04.2023 | 01:09
Руководитель региона представит итоги работы за предыдущий год, даст оценку текущей ситуации, изложит стратегию дальнейшего развития Кабардино-Балкарии. Глава субъекта федерации обращается с Посланием к парламенту ежегодно. Поднимаются вопросы политического, экономического и социального характера. Перед исполнительными органами власти будут поставлены задачи на перспективу. Казбек Коков обозначит приоритетные направления работы по повышению уровня жизни граждан, развитию инфраструктуры, поддержке малого и среднего бизнеса. Руководитель региона уделит внимание вопросам кадровой и молодежной политики, повышению качества государственного и муниципального управления. Особый акцент Глава республики сделает на поддержке военнослужащих, выполняющих боевые задачи в ходе специальной военной операции, и их семей. Послание парламенту будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «Россия 24» в региональном отрезке вещания, а также на «1КБР», на странице руководителя республики во «ВКонтакте» и в телеграм-канале правительства Кабардино-Балкарии. Начало – сегодня в полдень.   https://t.me/vestikbr
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