Глава КБР Казбек Коков обратился к жителям республики

"В эти дни ко мне обращаются жители республики с самыми разными вопросами о происходящих событиях. Спрашивают о моей позиции. Своё мнение по данной ситуации я высказал ранее, и моя позиция остается неизменной. Она передана мне моими старшими, моим отцом. Это позиция чести по отношению к своей истории, своей стране и своему народу. Сегодня Россия проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Её целью является демилитаризация и денацификация Украины. Все мы понимаем, что эта вынужденная мера направлена на защиту безопасности Российской Федерации, каждого её гражданина. С первых дней я, как и большинство жителей Кабардино-Балкарии и всей страны, полностью поддерживаю решение нашего Президента, считаю его абсолютно верным. Объясню свою позицию. В последнее время эскалация угрозы со стороны Соединенных Штатов и других стран НАТО в адрес России достигла своего пика. Вот уже более 20 лет, несмотря на все договоренности, НАТО продолжает расширяться в сторону российской границы, называет Россию главной военной угрозой. Украина должна была стать еще одним плацдармом для западных войск. Навязывание украинскому народу нацизма началось с оранжевой революции в Киеве в 2004 году, что в результате привело страну к перевороту 2014 года. Мы все хорошо помним эти трагические события. Киевский режим - приверженцы идей нацистов Бандеры и Шухевича - на протяжении последних 8 лет занимались истреблением жителей Донбасса. Причина для них проста – как и 75 лет назад, они пришли убивать из-за различий в национальной и языковой принадлежности, образе жизни. Они убивали женщин и детей, терроризировали города ночными обстрелами просто потому, что считали их недостойными жизни. За это время погибло около 3 тысяч гражданских лиц. И только героизм донецкого и луганского ополчения не позволил совершить массовый геноцид мирного населения. За эти же 8 лет 800 тысяч жителей Донбасса стали гражданами России, нашими с Вами соотечественниками. В это же время киевский режим при активной помощи стран НАТО превратил Украину в плацдарм для реализации недружественных, враждебных для нашей страны планов. Построена инфраструктура, которая должна была стать основой для военных баз западноевропейских держав. Показательны и информационные атаки, которые в последние годы иностранные спецслужбы, особенно украинские, активно проводили на территории нашей страны. Они целенаправленно дезинформировали граждан, пытались разобщить нас, заставить забыть наше прошлое, лишить традиций, подорвать веру в свой народ, в свою историю. Россия на протяжении нескольких лет пыталась мирно урегулировать эту проблему, но всё новые вызовы не оставили выбора. Терпеть дальше значило усиливать эскалацию угроз и рисков, в том числе санкций, основными целями которых являлось разрушение нашей экономики, нашего образа жизни, превращение России в страну третьего мира. Настало время остановить нацизм, прекратить наращивание военной активности НАТО у границ нашего дома, обеспечить эффективную защиту интересов государства и ее граждан. В этих условиях единственно верным решением для России стало остановить этот негативный, разрушительный процесс, защитить страну, защитить наш многонациональный народ и выступить гарантом мира и стабильности как на Донбассе, так и на всей Украине. Для этого у современного Российского государства есть и ресурсы, и политическая воля, и мощная армия. Уже сейчас наши вооруженные силы показали всему миру блестящий пример решения тактических и оперативных задач на самом высоком профессиональном уровне. Наша армия демонстрирует продуманные, четкие и слаженные действия различных видов вооруженных сил и родов войск, высокую точность и эффективность исполнения боевых задач при минимальных потерях. Противник сдается в плен, отступает. Развитие успехов первых дней неизбежно приведет к нашей победе. Задача, которую сейчас выполняют наши воины - представители сильного духом многонационального народа нашей страны, не под силу большинству армий мира. Мы гордимся нашими земляками, которые служат в рядах Российской армии. Наши воины достойно и самоотверженно исполняют свой воинский долг в составе многонациональной Российской армии. Рискуя своей жизнью, они стойко защищают каждого жителя нашего Отечества и право на мирное будущее наших детей. Примером воинской доблести в эти дни стал подвиг Нурмагомеда Гаджимагомедова, удостоенного Указом нашего Президента Владимира Владимировича Путина звания Героя России. А наши земляки - сотрудник Управления Росгвардии по Кабардино-Балкарской Республике майор полиции Ратмир Кудаев, военнослужащие войск Национальной гвардии Российской Федерации прапорщик Аныуар Этезов, младший сержант Алим Бачиев награждены орден Мужества. К сожалению, все они – посмертно. Кабардино-Балкарская Республика вместе со всеми гражданами России поддерживает курс на демилитаризацию и денацификацию Украины, поддерживает Президента России Владимира Путина. Многочисленные выступления представителей общественности, профессиональных сообществ, молодежных организаций, органов власти республики - свидетельство правильного понимания нашим гражданским обществом причин, которые побудили Россию на крайние меры. За нами - Правда! За нами - Победа!", - говорится в обращении Казбека Кокова.