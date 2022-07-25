Глава КБР Казбек Коков обратился к жителям республики в связи с 80-й годовщиной битвы за Кавказ

80 лет назад 25 июля началась битва за Кавказ, которая стала одним из крупнейших и стратегически важных этапов Великой Отечественной войны. Глава КБР Казбек Коков напомнил жителям республики об этой исторической дате в своем телеграм-канале. «Многонациональный народ России смог победить в сражении за Кавказ благодаря своей сплоченности перед лицом жесткого врага, несущего нацистскую идеологию, в основе которой — агрессия, разрушение вековых традиций и устоев, основанных на равноправии и братстве народов. Мы гордимся подвигами наших воинов, победивших в битве за Кавказ, их имена навечно вписаны в летопись героической доблести российского воинства», - отмечено в обращении Главы КБР Казбека Кокова. В июле 2020 года Президент России подписал закон, которым был установлен новый день воинской славы России: День разгрома советскими войсками немецко‑фашистских войск в битве за Кавказ в 1943 году. Победа Советской армии в битве за Кавказ фактически решила исход войны, началось непрерывное наступление на врага. Это одно из самых длительных и кровопролитных сражений, продолжавшееся 442 дня - с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года. После 900-дневной обороны Ленинграда битва за Кавказ стала вторым по продолжительности сражением Великой Отечественной войны. «Кровопролитные бои шли и на территории Кабардино-Балкарской Республики. Больше 100 дней держали оборону на Курпских высотах воины 317-й стрелковой дивизии. В боях погибли более семи тысяч красноармейцев. Танковые, пехотные и военно-воздушные части противника были брошены на прорыв оборонительных рубежей по рекам Малка, Баксан и Терек. В республике были сформированы 175-я и 337-я стрелковые дивизии, 115-я Кабардино-Балкарская кавалерийская дивизия, также действовали несколько частей специального назначения и два военных училища. Развернулось активное партизанское движение. Отряды партизан из числа жителей республики были связаны с командованием 9-й и 37-й армий, принимали участие в боях, работали в тылу врага, боролись со шпионами и диверсантами. За боевые заслуги 145 партизан были награждены орденами и медалями, а 87 человек получили медали «Партизану Отечественной войны» I и II степени. Наши воины стали примером героизма и беззаветного служения Родине, своему многонациональному народу». 11 января 1943 года войска Красной Армии завершили освобождение Кабардино-Балкарии. Советские альпинисты сбросили с вершины Эльбруса фашистские флаги и водрузили флаг СССР. Продолжилось победоносное наступление войск дальше на запад, а республика приступила к восстановлению мирной жизни и оказанию помощи фронту. За проявленный героизм в годы Великой Отечественной войны более 12 тысяч жителей Кабардино-Балкарии были награждены государственными наградами, 6 уроженцев Кабардино-Балкарии стали полными кавалерами ордена Славы, 33 воина удостоены звания Героя Советского Союза.