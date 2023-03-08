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Глава КБР Казбек Коков обратился к жителям республики

Глава КБР Казбек Коков обратился к жителям республики

08.03.2023 | 08:54
Уважаемые жители Кабардино-Балкарской Республики! Дорогие земляки! 8 марта исполняется 79-ая годовщина одной из самых трагических дат в истории Кабардино-Балкарской Республики – депортации балкарского народа. Все мы склоняем головы перед памятью жертв произвола и беззакония, тех, кому не суждено было вернуться к родным очагам. Память о них всегда будет в наших сердцах. Несмотря на все тяжелые испытания и лишения балкарский народ выстоял, сохранил свои духовные ценности, традиции и язык, вернувшись на историческую родину, достиг высоких результатов в социальном и культурном развитии. Сегодня балкарский народ уверенно развивается в дружной семье народов нашей республики, строит будущее Кабардино-Балкарии. Убежден, в единстве и сплоченности со всеми народами нашей великой страны, мы достойно ответим на современные вызовы, добьемся поставленных целей во имя благополучия и процветания родной Кабардино-Балкарской Республики и России.   https://t.me/vestikbr  
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