Глава КБР Казбек Коков обратился к жителям республики в День памяти и скорби





Сегодня в России день памяти и скорби. Исполняется 80 лет с начала Великой Отечественной войны. В связи с этим к жителям республики обратился Казбек Коков. Этот день навсегда останется для нас одной из самых трагических дат в истории. Ценой огромных жертв наши отцы и деды освободили страну от оккупантов и сокрушили фашизм. Свыше 60 тысяч сынов и дочерей Кабардино-Балкарии ушли на фронт, более 40 тысяч из них не вернулись с полей сражений. Сегодня, в День памяти и скорби, мы склоняем головы перед теми, кто не дожил до победного мая 1945-го, ценой собственной жизни отстоял свободу и независимость нашей Родины, подарил будущее новым поколениям. Низкий поклон нашим дорогим ветеранам! Вечная память павшим! – говорится в обращении Казбека Кокова.