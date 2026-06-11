Глава КБР Казбек Коков на Всероссийском совещании в рамках выставки «ПРО яблоко 2026»

В Минеральных водах сегодня третий день восьмой международной выставки «ПРО яблоко 2026». Центральным событием дня стало – Всероссийское совещание по развитию садоводства и питомниководства. В нем принял участие Глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков.
В этих словах – солидная доля иронии: достижения Кабардино-Балкарии в садоводстве давно вышли за пределы республики. Впрочем, на выставке «ПРО ЯБЛОКО – 2026» всегда есть чему поучиться. Поэтому из года в год здесь собираются представители предприятий со всей страны, чтобы делиться опытом и своими наработками. Глава региона Казбек Коков и губернатор Ставрополья Владимир Владимиров осматривают стенды практически каждого участника.
Это стенд одного из современных высокотехнологичных предприятий республики – «Каббалкрастениеводство». Компания активно развивает суперинтенсивное садоводство – под яблоневые сады отведены обширные территории. За последние годы здесь выстроена полноценная инфраструктура – введены в эксплуатацию 10 плодохранилищ. Они позволяют сохранять урожай месяцами и обеспечивать стабильное качество продукции.
Всю эту продукцию сегодня можно было увидеть на стендах. Всего республику здесь представляли семь предприятий. Отдельное внимание привлек Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет. Сегодня в вузе работают семь факультетов, где готовят специалистов разных направлений.
Накануне студентов университета ждал настоящий успех. Будущие аграрии обошли сильнейшие вузы страны, включая Тимирязевскую академию, и взяли первое место с проектом по выращиванию голубики. Свои идеи в рамках «Агрокампуса» представляли семь ведущих аграрных вузов России. Инновационная разработка команды КБГАУ получила высшую оценку экспертов в конкурсе «Инновации в садоводстве».
Всего выставка длилась три дня. Ключевое событие – Всероссийское совещание по развитию садоводства и питомниководства. Участников форума на своей земле поприветствовал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.
Свыше миллиона тонн плодов и ягод ежегодно собирают в Кабардино-Балкарии – подчеркнул Глава республики на совещании. Регион входит в пятерку лидеров страны по темпам закладки многолетних плодово-ягодных насаждений. За последние пять лет здесь заложено 6,5 тысячи гектаров садов, из них только в 2025 году – 1,8 тысячи гектаров насаждений интенсивного типа. На встрече обсудили и меры государственной поддержки.
Отметили также успешное развитие новых направлений отрасли в Кабардино-Балкарии. В частности, хорошие результаты демонстрирует выращивание голубики. Особое внимание уделили вопросам хранения и логистики – современная тара и упаковка обеспечивают удобство транспортировки и сохраняют высокое качество продукции.
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