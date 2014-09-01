Глава КБР Казбек Коков на «муниципальном часе» обсудил темпы вакцинации населения





Сегодня Казбек Коков провел «муниципальный час», на котором вакцинация населения республики стала одним из главных вопросов. «Никто не нагнетает ситуацию, ничего не скрываем — в регионе идет рост заболеваемости. У нас не было никогда такого количества реанимационных больных, реаниматологи уже сейчас работают на износ. Мы, конечно, сделаем все, чтобы обеспечить госпитали и специалистами, и лекарствами, и оборудованием. Но подумайте о последствиях для заболевших, для медицинских работников. Единственный способ защитить себя и близких и избежать жестких ограничительных мер — вакцинация против коронавирусной инфекции», — подчеркнул Глава республики. Министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов проинформировал, что доля пациентов, нуждающихся в реанимационной помощи значительно увеличилась. Коронавирусная инфекция стала более агрессивной, заболевание протекает тяжелее и трудно поддается лечению. В реанимациях сейчас находятся почти 60 человек, из которых 45 – на аппаратах неинвазивной искусственной вентиляции легких, 3 — на инвазивной. При этом в госпиталях лечатся 373 пациента. За две недели количество заболевших увеличилось втрое, настолько же – до 450 – увеличен коечный фонд госпиталей. Они расположены в Городской клинической больнице №1 и Межрайонной многопрофильной больнице. За последние сутки компьютерную томографию прошли почти полторы сотни человек, у 70 из них выявлены признаки вирусной пневмонии. Иммунизация населения в республике продолжается. На сегодняшний день привились больше 68 тысяч человек. Пункты вакцинации открыты с утра до вечера без выходных, записаться на нее можно, обратившись в прививочный пункт поликлиники, или через портал госуслуг.