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Глава КБР Казбек Коков и замминистра экономического развития России Сергей Назаров провели пресс-конференцию

Глава КБР Казбек Коков и замминистра экономического развития России Сергей Назаров провели пресс-конференцию

23.12.2022 | 22:31
Концепцию комплексного развития Эльбруса начнут воплощать в жизнь в ближайшее время, рассказали журналистам Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков и замруководителя Минэка страны Сергей Назаров. На заседании рабочей группы проработали методику отбора резидентов. Предварительно определились с теми, кто будет вести застройку на самом Эльбрусе. На курорте обустроят около 30 экологических троп для туристов. Серьезные преобразования ждут и село Эльбрус, рассказал Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. Вопросы журналистов касались не только развития курорта. Речь шла и о реализации инвестпроектов. Более подробно остановились на одном из ключевых для республики – по возобновлению добычи вольфрама и молибдена. Казбек Коков также рассказал: в целом по республике активно восстанавливают дороги. Одна из трасс, которую ждет обновление, – в Чегемском ущелье – ведет к двум отдаленным селам – Эльтюбю и Булунгу. В числе проектов, которые федеральный Минэк продолжит поддерживать, – реконструкция санатория “Терек”, возведение плодоовощехранилищ, строительство микрорайона “Мэй” в Нальчике, отметили на пресс-конференции.   https://t.me/vestikbr
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