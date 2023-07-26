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Глава КБР Казбек Коков и Сергей Чемезов обсудили перспективы развития добывающей отрасли

Глава КБР Казбек Коков и Сергей Чемезов обсудили перспективы развития добывающей отрасли

26.07.2023 | 20:29
Реализация базового проекта металлургического кластера в Северо-Кавказском округе… Эта тема стала ключевой во время беседы Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова с генеральным директором корпорации «Ростех» Сергеем Чемезовым. Встреча прошла сегодня в Москве. Инвестиционный проект по добыче и переработке вольфрамо-молибденовых руд Тырныаузского месторождения – самый крупный в республике. Он также входит в программу развития СКФО до 30-го года как один из прорывных. Реализует его «Ростех» при участии ведущих государственных финансовых институтов страны и компании «Кавказ.РФ». Эльбрусский комбинат включит в себя подземный рудник и обогатительную фабрику. Ее мощность – полтора миллиона тонн руды в год. На строительство направят 46 миллиардов рублей. Как отметили на встрече, «Ростех» займется и разработкой золотоносного месторождения в Эльбрусском районе, которое признали крупнейшим на Северном Кавказе. Возрождение добычи редких металлов в Кабардино-Балкарии решает одну из стратегических задач в обеспечении сырьевой безопасности страны… Также речь шла о взаимодействии в других отраслях.   https://t.me/vestikbr
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