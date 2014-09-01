Глава КБР Казбек Коков и гендиректор «Росгеологии» Сергей Горьков подписали соглашение о сотрудничестве





Инициативу по бесплатному подведению газа к частным домовладениям и земельным участкам граждан, а также механизмы финансирования и реализации инфраструктурных проектов в регионах обсудили сегодня на площадке Петербургского международного экономического форума. В стратегической сессии партии «Единой России» принял участие Глава КБР. А накануне в Санкт-Петербурге Казбек Коков провел рабочую встречу с Сергеем Горьковым, гендиректором-председателем правления акционерного общества «Росгеология». По итогам переговоров подписано соглашение о сотрудничестве. Для республики это открывает большие возможности в области комплексного геологического изучения и мониторинга состояния недр, создания благоприятных условий освоения природных ресурсов и воспроизводства минерально-сырьевой базы, подчеркнул Казбек Коков в ходе встречи. В Кабардино-Балкарии «Росгеология» ведет работы по поиску и оценке месторождений рудного золота, подготовлена ресурсная база для создания в республике новой золотодобывающей отрасли. В рамках соглашения будут проводиться исследования по выявлению запасов подземных вод — с применением самых современных технологий.