Глава КБР Казбек Коков дал старт акции «Елка желаний»

Глава КБР Казбек Коков дал старт благотворительной акции «Елка желаний» в Кабардино-Балкарской Республике. Напомним, Всероссийская акция «Елка желаний» проводится с 2018 года по инициативе добровольцев форума «Мы вместе» при поддержке Президента России Владимира Путина. Казбек Коков выразил благодарность волонтерам Ресурсного центра развития волонтерства (добровольчества) КБР, которые, как и в прошлые годы, организовали республиканскую акцию «Елка желаний». Волонтеры собрали на «Елке желаний» в Колонном зале Дома Правительства КБР порядка тысячи писем от воспитанников социальных учреждений, ребят с ограниченными возможностями здоровья, детей, оставшихся без родительского тепла, детей из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Глава республики снял с «Елки желаний» несколько конвертов с заветными желаниями детей. Вместе с руководителем республики в благотворительной акции приняли участие парламентарии, члены правительства, руководители территориальных федеральных и правоохранительных органов, главы администраций муниципальных образований республики. Подарки дети получат до наступления Нового года.