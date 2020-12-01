Глава КБР К.Коков встретился с легендарным путешественником





Казбек Коков встретился со всемирно известным путешественником Фёдором Конюховым, который в эти дни вместе с семьей отдыхает в нашей республике.

В Кабардино-Балкарии Федор Конюхов бывает периодически. С Главой КБР он обсудил развитие альпинизма в регионе. Сам путешественник впервые совершил восхождение на Эльбрус ещё в 1992 году и сегодня активно занимается продвижением данного направления, является первым человеком в России, которому удалось выполнить программу «Семь Вершин». Конюхов выразил уверенность, что наша республика может стать центром альпинизма в России. Также стороны договорились о проведении выставки авторских картин путешественника в Нальчике.