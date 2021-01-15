Глава КБР К.Коков встретился с главным онкологом Минздрава РФ А.Каприным





Казбек Коков в Москве встретился с главным онкологом Минздрава России, академиком Андреем Каприным.

Разговор был о проблемах и задачах онкологической отрасли республики. Глава КБР отметил, что первые позитивные изменения в работе службы уже есть: увеличены площади онкодиспансера, по нацпроекту «Здравоохранение» получено современное диагностическое и хирургическое оборудование. В конце прошлого года учреждение оснастили новой медтехникой. Вместе с тем Казбек Коков отметил, что этого недостаточно, учитывая социальную значимость онкологических заболеваний, необходимо решать вопросы кадрового дефицита по узким специальностям. Стороны договорились, что врачи федерального центра будут работать в нашем диспансере вахтовым методом. Это даст возможность повышать уровень профессиональной подготовки республиканских специалистов онкопрофиля на рабочих местах, а пациенты смогут получать помощь в республике, не выезжая в другие регионы.