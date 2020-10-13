Глава КБР К.Коков принял участие в заседании оперативного штаба Министерства сельского хозяйства РФ

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков принял участие в заседании оперативного штаба Министерства сельского хозяйства России по мониторингу ситуации с социально значимой сельскохозяйственной и пищевой продукцией и перерабатывающей промышленности. Заседание под председательством главы Минсельхоза России Дмитрия Патрушева прошло в режиме видеоконференцсвязи.

Главной темой обсуждения стало исполнение мероприятий государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» в текущем году. Дмитрий Патрушев напомнил, что в 2020 году на реализацию программы КРСТ в федеральном бюджете предусмотрено 35,9 миллиардов рублей. Большая часть этих средств была направлена в регионы. Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных Кабардино-Балкарской Республике на комплексное развитие сельских территорий, составил порядка 228 миллионов рублей. В частности, в рамках подпрограммы развития инженерной инфраструктуры запланировано строительство водопроводов в 6 населенных пунктах общей протяженностью более 11 км. В трех из них — Верхнем Куркужине, Псыншоко и Урвани – работы уже завершены, в Залукодесе, станице Солдатской, Нижнем Чегеме – водопроводы построят до конца года. Ведется также строительство газопровода на территории сельского поселения Заюково протяженностью 4,3 км. По направлению «Современный облик сельских территорий» идёт возведение канализационных очистных сооружений и уличного водоснабжения в сельской агломерации Майский. Работы планируется завершить в установленные сроки в рамках текущего года. Глава КБР отметил чрезвычайную важность реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» для Кабардино-Балкарии, где практически половина населения республики — сельские жители. Властями региона планируется в полной мере использовать возможности государственной программы для решения задач по улучшению водоснабжения, водоотведения и, конечно, жилищных условий граждан республики.