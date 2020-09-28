Глава КБР К.Коков принимает участие в работе форума регионов Белоруси и России

29-30 сентября 2020 г. в Москве и Минске под эгидой Совета Федерации и Совета Республики Национального собрания Беларуси проходит VII Форум регионов Беларуси и России. В нем принимает участие Казбек Коков.

В первый день форума эксперты, представители органов законодательной и исполнительной власти, научного сообщества двух стран в формате видеомостов обсудили направления совместной работы по экономическому развитию двух стран, созданию условий для повышения социальной и экономической активности сельской молодежи в целях устойчивого развития регионов Беларуси и России, вопросы воспитания патриотизма и гражданской ответственности, сохранения исторического наследия и укрепления единства братских народов, подвиг советского народа в Великой Отечественной войне. Завтра в режиме видеоконференции состоится Пленарное заседание Форума регионов на тему «Историческое наследие Великой Победы как основа развития социально-экономических и духовных связей народов Беларуси и России», сообщается на сайте Главы КБР.