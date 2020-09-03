Глава КБР К.Коков и «Лидеры России» открыли Парк Побед у подножья Эльбруса





Сегодня победители и финалисты конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – совместно с Клубом «Эльбрус» и администрацией Кабардино-Балкарии открыли Парк Побед. В церемонии открытия парка принял участие глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

«Мы живем в великой стране со славными традициями и историей. Сегодня мир интенсивно меняется, но потребность общества гордиться своей страной, ее историей и победами остается. Люди хотят вносить свой вклад в сохранение истории и развитие страны. Я уверен, что «Парк Побед» послужит новой возможностью для этого. Парк символизирует исторические, личные победы, а также Победу в Великой Отечественной войне и юбилей 75-летия со дня Победы», — отметил глава республики.

Парк Побед представляет собой четыре большие клумбы, на которых высажены хвойные деревья, березы и кустарники. Расположен он в живописном месте на Поляне Нарзанов в Приэльбрусье. В парке из-под земли бьют 5 источников минеральной воды. Это знаменитое место привлекает туристов, желающих оздоровиться. В центре парка установлена двухметровая инсталляция образа горы Эльбрус, на которую каждый может повязать памятную «ленту победы».

Накануне суперфиналисты третьего сезона конкурса «Лидеры России» подняли на вершину Эльбруса «Знамя Победы». Это восхождение было приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В настоящее время клуб «Эльбрус» реализует 14 проектов, в которых участвуют 22 тысяч человек из 60 регионов страны. Главной традицией сообщества управленцев является восхождение на самую высокую точку России и Европы — гору Эльбрус.